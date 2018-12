Vida Urbana Cenipa investiga pane com avião da Latam que fez pouso de emergência Segundo o órgão, “a conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já abriu investigação para saber as causas da pane no Boeing 777 da Latam que levava 339 passageiros em um voo para Londres, capital inglesa. O avião havia decolado do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pouco depois da meia-noite, e teve que fazer um pouso de emergência no Aer...