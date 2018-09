Cidades Cemitério indígena com mais de 500 anos é encontrado Escavação no Amazonas também revelou sinais de uma sociedade ainda mais antiga que aquela que produziu as urnas funerárias

Uma espécie de cemitério indígena, com nove urnas funerárias enterradas há cerca de 500 anos, foi encontrado por arqueólogos em expedição na comunidade Tauary, Amazonas. As urnas estavam enterradas a uma profundidade de 40 centímetros da superfície, dentro de uma área de quatro metros quadrados, nas imediações da escola comunitária. No Brasil, é a primeira vez que cie...