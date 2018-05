Cidades Celulares piratas bloqueados chegam a 37 mil em Goiás e no DF Balanço foi divulgado pela Anatel nesta sexta-feira; medida deve diminuir riscos aos consumidores e problemas nas transmissões

Balanço da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgado hoje (18) indica que já foram bloqueados 37 mil celulares irregulares no Distrito Federal e Goiás. A iniciativa, que começou no dia 9 deste mês, será um teste para avaliar o impacto da medida, que depois será estendida a outros estados. De acordo com a agência, são considerados irregulares os aparelhos s...