Cidades Celular roubado levou à prisão de assassinos do funkeiro MCG3 no Rio de Janeiro MCG3 ganhou fama com a música 'O general chegou', usada pela torcida do Flamengo para saudar o artilheiro Guerrero

Um celular roubado e recuperado por policiais do 19º BPM foi a peça-chave para a prisão dos assassinos do funkeiro Paulo Cesar da Silva, o MCG3. Por meio do celular, os policiais descobriram que os assassinos combinaram como iriam matar o artista, encontrado morto em sua casa, na Rua 14 de Julho, em Vila São Luiz, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, n...