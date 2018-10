Cidades Celular queimado ajuda a desvendar morte de pedreiro Aparelho foi encontrado ao lado do corpo da vítima. Equipamento, no entanto, era de mulher que estava com ele em bar, suspeita de cometer latrocínio

Um telefone celular abandonado e parcialmente queimado foi a chave para que o delegado Cássio Arantes do Nascimento, à frente da Delegacia da Polícia Civil de Niquelândia, elucidasse mais de um mês depois, um assassinato ocorrido no município na véspera do feriado nacional de 7 de setembro. O aparelho foi utilizado para fotografar o corpo da vítima, o pedreiro Rogéri...