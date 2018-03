Celg fica entre as 10 empresas com mais reclamações no Procon Goiás em fevereiro

O Procon Goiás divulgou nesta quinta-feira (1º) o ranking de fevereiro de 2018 com as 50 empresas que mais geraram reclamações por parte dos consumidores ao órgão. Desta vez, figura entre entre os primeiros dez colocados a Celg Distribuição (Celg D). A distribuidora de energia elétrica no estado completou, no mesmo mês, um ano da sua venda para a Enel.

A fornecedora conquistou o sétimo lugar na lista que soma o total de atendimentos, reclamações e processos, com 164 ocorrências, representando 2,64% do resultado final. Em primeiro lugar aparece a Claro, com 456, ou 7,33%. A Oi alcançou 387 (6,22%), seguida da Caixa Econômica Federal, com 285 (4,58%), Tim, com 280 (4,5%), e a Oi Móvel, com 167 ocorrências (2,69%).

Após a Celg, surgem os bancos Itaucard, mencionado 130 vezes (2,09%), e o Banco Bradescard, com 122 reclamações (1,96%). A relação completa pode ser vista neste link.

Em outra lista, o Procon separou somente os processos administrativos instaurados no mesmo mês, quando os outros trâmites já foram esgotados. Nos primeiros cinco lugares estão a Caixa Econômica Federal (34 processos), Banco do Brasil (16), Banco Itaucard (11), Banco Pan (11) e Zurich Minas Brasil Seguros (10).

Munido das estatísticas, o consumidor pode avaliar melhor os riscos antes de contratar um serviço, informou o órgão. Da mesma forma, as organizações podem detectar os problemas mais comuns e rever os seus produtos.