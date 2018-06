Cidades CEI das Obras Paradas aponta possível perda de R$ 63 milhões na área de saúde em Goiânia Obras paralisadas ou que nem começaram têm aporte financeiro do governo federal, mas, se as pendências não forem regularizadas no prazo, montante terá que ser devolvido à União

Nesta segunda-feira (18), a secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrue, e o advogado da construtora Elmo, Frederico Camargo Coutinho, responsável pela obra do Hospital e Maternidade Oeste, no setor Vera Cruz II, foram ouvidos em oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI), da Câmara Municipal, que investiga as irregularidades das obras paradas em Goiânia. D...