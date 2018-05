Cidades CCJ do Senado aprova criação do Sistema Único de Segurança Pública Proposta visa um sistema integrado que será coordenado e gerido pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública, chefiado por Raul Jungmann

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 16, o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). O presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), é um dos principais defensores da proposta e já se comprometeu a levar o tema para apreciação do plenário até a próxima semana. Se for aprovada, a matéria seguirá para sanção p...