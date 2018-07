Cidades Cavalo pintado por crianças considera a atividade como carinho, diz Sociedade Hípica Durante a colônia de férias na organização, crianças receberam autorização de monitores para pintar e rabiscar um dos cavalos com tintas e canetinhas

Após a polêmica atividade de equoterapia durante uma colônia de férias, a Sociedade Hípica de Brasília divulgou nota de esclarecimento sobre o caso do cavalo que teve o corpo pintado com tinta por crianças. A organização considerou injusta a repercussão e acusa que a foto compartilhada nas redes sociais estava fora de contexto. As informações são do site Me...