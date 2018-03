CAU-GO recomenda interdição total de trecho da Marginal

Atualizada às 18h20 - 09/03/2018

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) divulgou nota na tarde desta sexta-feira (09) manifestando apoio ao requerimento da vereadora Sabrina Garcêz (PMB), que encaminhou pedido de interdição total da Marginal Botafogo, no trecho entre o Cepal e a Avenida Goiás Norte, à Comissão de Obras da Câmara Municipal. O requerimento do fechamento da via para o tráfego foi enviado na última quinta-feira (8).

“O terreno da via está extremamente instável devido às chuvas e a Prefeitura está em plena realização de obras para evitar que a Marginal sofra com novos deslizamentos e erosões”, afirma a conselheira Maria Ester de Souza, integrante da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU-GO, em nota. “A segurança dos cidadãos que trafegam na via está comprometida. Também é preciso pensar na segurança e integridade física dos trabalhadores da própria Prefeitura”, reforça.

O Conselho pede, ainda, que a Prefeitura dê atenção às pontes da capital. De acordo com a nota, em fevereiro, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Goiás (Ibape-GO) analisou a situação de seis pontes de Goiânia, entre elas a ponte da Avenida T-63 sobre o Córrego Cascavel, e constatou a necessidade de reparos.

“Segundo o Ibape-GO, a infiltração de água está afetando parte do solo que fica abaixo dos pilares de sustentação da ponte”, alerta o documento. “É de fundamental importância que todas as intervenções para a manutenção da Marginal Botafogo e das pontes sejam feitas, a fim de garantir que a infraestrutura urbana desempenhará adequadamente suas funções”, destaca Maria Ester de Souza.

A Prefeitura de Goiânia informou, em nota, que leva como base o estudo técnico apresentado pelos engenheiros responsáveis pelo projeto de requalificação, que afirmam não haver a necessidade de interdição total.

Pontos críticos

O POPULAR mostrou em reportagem na última quinta-feira a existência de 15 pontos críticos na via. Desde o começo da semana há interdição parcial, com o tráfego ocorrendo apenas na pista da direita, nos dois sentidos entre o Cepal do Setor Sul e a Avenida Goiás Norte. Também está proibida a passagem de veículos acima de 4 toneladas, como caminhões e ônibus, em toda a extensão da via. A velocidade máxima permitida foi reduzida de 80 km/h para 60 km/h e ainda para 30 km/h nos locais em que há a presença de pessoas trabalhando.