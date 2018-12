Vida Urbana Catedral de Campinas celebra missa em homenagem às vítimas de atirador Nesta terça, um homem matou quatro pessoas dentro do templo e depois tirou a própria vida

Lentamente, a Catedral Metropolitana de Campinas retoma a rotina de atividades após o atentado de ontem (11) - quando um atirador matou quatro pessoas dentro do templo e depois tirou a própria vida. A missa de hoje (12), em homenagem às vítimas, foi celebrada no mesmo horário do ataque. “Sabemos que vocês, familiares, choram e nós choramos também”, disse o padre ...