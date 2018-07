Cidades Casos de sarampo aumentam no mundo, alerta OMS De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil enfrenta pelo menos dois surtos de sarampo

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alerta para o aumento de casos de sarampo no mundo. Os números mostram que, nos quatro primeiros meses deste ano, foram registrados 79.329 casos da doença, contra 72.047 no mesmo período de 2017. O pico da doença foi registrado no mês&nb...