Cidades Casos de malária devem crescer 50% no Brasil em 2018 Projeção é feita após alta de registros da doença em janeiro a março; ministério alega que há falhas na prevenção em alguns municípios

Projeção feita pelo pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Cláudio Maierovitch aponta que o Brasil poderá ter um aumento de 50% nos casos de malária neste ano. Até março, o País registrou 50 mil infecções. Pelos cálculos do pesquisador, com base nos dados de janeiro e fevereiro, até o fim do ano os registros poderão chegar a 293 mil. O avanço esperado é de proporção semelhante à...