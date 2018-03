Casos de feminicídios crescem 82% em Goiás

O número de registros de feminicídio em Goiás aumentou 82,3% de 2016 a 2017, conforme estatística da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. A tipificação é uma qualificadora do homicídio, sendo definida nos casos em que o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do gênero. Assim, seria como se cerca de três mulheres morressem por mês em Goiás po...