Caso Vanessa Camargo: lançamento de ONG marca audiência de acusado de matar mulher grávida em Iporá

Está marcado para as 13h desta quarta-feira (7), no Fórum de Iporá, a audiência de instrução e julgamento de Horácio Rozendo de Araújo Neto. Ele é acusado de matar a esposa, Vanessa Camargo, em 31 de julho do ano passado, quando ela estava grávida.

A expectativa dos advogados de acusação que atuam no caso, Ismerino Roriz de Carvalho e Toledo Edilaine Caetano da Silva, é de que a audiência não se encerre hoje. Durante o procedimento, serão ouvidos testemunhas, advogados, promotores, peritos e o próprio acusado. Ao fim, será definido se o acusado será levado ao Tribunal do Júri.

A mãe de Vanessa, Nilva Camargo, espera que Justiça seja feita. “Ele segue a vida normalmente, enquanto minha filha não teve a chance de ver a nenezinha nascer. Foi muito cruel", declarou.

Nilva defende que Horácio deveria esperar o julgamento preso. “Ele estar solto causa muita revolta e indignação na cidade. A gente não suporta mais isso”, declarou.

A mãe de Vanessa diz não entender o que pode ter motivado o crime. “Ele sempre foi muito tranquilo, muito bonzinho, não discutia. Foram achadas as apólices de seguro na gaveta do quarto dele, mas como ele não confessa o crime, não temos como saber o por quê”, lamenta.

Palmestron Francisco Cabral, advogado de Horácio, por sua vez, defende a inocência do acusado e acredita que ele não será mandado a júri. “Teremos todo um arcabouço de provas que poderá dar segurança ao juiz para admitir a acusação e manda-lo ao júri, ou entender pela improcedência da denúncia e impronunciá-lo. Estamos convictos de que isso será feito no termo da impronúncia do réu. É o que a defesa aguarda”, disse.

Enquanto o caso tramita na Justiça, Nilva se articula com um grupo de moradoras de Iporá pela criação de uma ONG de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo ela, um dos objetivos é fazer com que seja criada no município uma Delegacia da Mulher. “Para isso tem que ter 100 mil habitantes, mas estamos juntando as cidades dos arredores. A ideia é colocar a delegacia em Iporá, servindo para toda a região”, explica.

O caso

O assassinato de Vanessa, que estava grávida de três meses, aconteceu no dia 31 de julho do ano passado, quando ela e o marido viajavam de Iporá para Goiânia. Na versão de Horácio, o casal foi abordado por dois assaltantes em uma moto na altura do Ribeirão da Lage, pela GO-060. Após uma discussão, um dos bandidos teria atirado na cabeça dela. A versão, porém, foi contestada pela Polícia Civil, que efetuou a prisão do suspeito no dia 6 de setembro, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Nas semanas seguintes, a Justiça negou dois pedidos de prisão temporária contra Horácio, que acabou solto no dia 5 de outubro. No dia seguinte, familiares e amigos de Vanessa se manifestaram em frente ao Fórum de Iporá contra a decisão, mas ele não voltou a ser preso desde então.