Caso Ricardo Nogueira: Crime político não é descartado

A Polícia Civil de Catalão não descarta a possibilidade de que o que o crime contra o radialista Ricardo Nogueira, da rádio Sucesso do município, tenha motivação política. Até o momento, no entanto, segundo o delegado titular do 1º Distrito Policial (DP) de Catalão e da Delegacia de Três Ranchos, Vitor Oliveira Magalhães, não há indícios de que tenha sido essa a motivaçã...