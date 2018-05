Cidades Caso Laís: Decretada prisão preventiva de suspeita de envolvimento na morte de advogada Luziane Ramos de Souza, de 22 anos, foi presa na tarde do último sábado (19)

Atualizada às 17h50 A Justiça decretou, na tarde desta terça-feira (22), durante audiência de custódia, a prisão preventiva de Luziane Ramos de Souza, de 22 anos. Ela é suspeita de envolvimento na morte da advogada Laís Fernanda Araújo Silva, ocorrida no último dia 10, no Setor Alto da Glória, em Goiânia. Laís foi morta com um tiro no tórax quando tenta...