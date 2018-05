Cidades Caso Laís: adolescentes de 13 e 15 anos são apreendidos por suspeita de assassinato de advogada Uma mulher de 22 anos também está presa no Deic pela morte de Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos, vítima de latrocínio

Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos suspeitos da morte da advogada Laís Fernanda Araújo, 30. De acordo com informações preliminares, um adolescente de 13 anos teria sido o autor do disparo que matou a vítima. Os outros suspeitos suspeitos têm 15 e 22 anos. O crime aconteceu no último dia 10, no Setor Alto da Glória, em Goiânia. De acordo com a ...