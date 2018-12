Vida Urbana Caso João de Deus: Escândalo sexual chega à família Filha do médium requer indenização na Justiça goiana. Porta voz diz que a acusação é de estupro continuado que Dalva Teixeira teria sofrido durante a infância

Uma das filhas de João Teixeira de Farias, o João de Deus, virou o centro do furacão de denúncias que surgiram contra o médium nos últimos dias. Porta vozes de Dalva Teixeira afirmam que tramita na Justiça de Goiás uma ação com pedido de indenização por estupro continuado, praticado quando ela ainda era criança. Este é o segundo processo envolvendo suposto abuso do pai co...