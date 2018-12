Vida Urbana Caso João de Deus: confira os relatos de 14 mulheres Mais de 40 mulheres já denunciaram o médium por abuso sexual em Goiás; casos incluem menores de idade e uma grávida

O médium João de Deus, famoso internacionalmente por seus tratamentos espirituais, é alvo de mais de 40 denúncias de mulheres que afirmam terem sido abusadas sexualmente por ele enquanto buscavam atendimento na Casa do Inácio de Loyola, centro mantido por ele em Abadiânia, no Leste de Goiás. Os casos vieram à tona depois que o programa ‘Conversa com Bial’ divulgou, n...