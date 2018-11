Cidades Caseiro e outros dois são presos por morte de casal em Campo Limpo de Goiás Leandro Canedo e Darci Canedo foram assassinados a facadas na última terça-feira (6) e os corpos somente foram encontrados nesta quarta-feira (7)

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de participar da morte do casal de fazendeiros em Campo Limpo de Goiás. O caseiro Milton Isturario Vieira, a esposa Rosane Patrícia Rodrigues e o irmão Ademilson Isturario Barbosa foram presos em Luziânia, no entorno do Distrito Federal e encaminhados para Anápolis. O médico veterinário e diretor-técnico do Núcleo de Criadores d...