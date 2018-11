Cidades Casamento gay aumenta 103% em Goiás Levantamento de associação mostra que 144 casais homoafetivos a mais oficializaram sua união este ano, em comparação a 2017

Nunca se casou tantas pessoas do mesmo sexo. Segundo levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), este número tem aumentado em âmbito nacional e mais ainda na esfera estadual. Entre janeiro e outubro de 2018, foram celebrados 284 casamentos envolvendo Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBTs) em Goiás, no me...