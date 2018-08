Cidades Casal tenta pagar conta de motel com Bolsa Família e a polícia é acionada A direção do estabelecimento tem, agora, cinco dias para fazer um BO

Um casal que saia de um motel tentou pagar a conta com um cartão do Bolsa Família, na noite da última segunda-feira (13), em Maringá (PR). A gerência do local acionou a polícia, mas ninguém foi preso. A gerente do estabelecimento, Luzia Nogueira Batista, contou que os dois queriam pagar R$ 45,80 de produtos que foram consumidos com o cartão do benefício. Porém,...