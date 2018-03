Casal suspeito de espancar e matar criança de 2 anos é preso em Santo Antônio do Descoberto

Atualizada às 17h39 - 05/03/2018

Na manhã desta segunda-feira (5), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, um casal foi preso suspeito de espancar até a morte um menino de 2 anos. A criança foi levada ao Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes pela mãe, mas chegou à unidade de saúde já sem vida.

Ao constatar a presença de ferimentos na cabeça da criança a equipe médica entrou em contato com a Polícia Militar, que foi à residência da família e encontrou o padrasto do menino que, segundo a mãe, o agredia constantemente.

O homem e a mulher foram presos e ouvidos desde a manhã até o início da tarde pelo delegado Pablo Santos Batista, responsável pelo caso. A reportagem tentou contato com o investigador, mas as ligações não foram atendidas. À CBN Goiânia, Batista afirmou que o casal está preso de forma provisória.

Segundo o delegado, a mãe deve ser encaminhada para o presídio de Luziânia, enquanto o padrasto deve ser levado para o presídio de Santo Antônio do Descoberto.