Cidades Casal preso pelo assassinato de Vitória Gabrielly pode ter matado a criança por engano Investigação aponta que o motivo do crime seria vingança por dívida com o tráfico de drogas

A investigação sobre a morte de Vitória Gabrielly, de 12 anos, aponta que o motivo do crime seria vingança por dívida com o tráfico de drogas, mas que a menina teria sido morta por engano. Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte da menina foram detidos na manhã desta sexta-feira, 29, em Mairinque, no interior de São Paulo. O casal é o mesmo que j...