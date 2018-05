Cidades Casal pede ajuda após morte de filhas siamesas em Goiânia Suely Tavares, de 28 anos, e o marido, Jonhatan Rocha, 23, pediram demissão quando tiveram que vir para a capital em busca de tratamento

Com a morte das filhas siamesas horas após o parto, a doméstica Suely Tavares, de 28 anos, e o marido, Jonhatan Rocha, 23, precisam de ajuda para voltar para o Gurupi (TO). O casal também precisa de trabalho. Eles pediram demissão quando tiveram que vir para Goiânia em busca de tratamento e com isso acumulam contas em atraso. Em entrevista ao G1 Goiás, Suely contou...