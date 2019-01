Vida Urbana Casal morre afogado ao fazer selfie em pedras de praia Pertences de Jaqueline e Marcelo foram localizados perto do local onde eles tiraram a foto

O casal, Jaqueline Amorim de Souza, de 38 anos, e Marcelo Francisco Maciel, de 37 anos, morreu afogado no último domingo (06), ao fazer uma selfie nas pedras da Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acesso para a Praia do Secreto, que é uma piscina natural formada por pedras, é feito por uma trilha íngreme que liga as pra...