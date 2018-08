Cidades Casal desaparece, marido surge ferido e é preso por simular acidente que matou mulher Investigações não encontraram vestígios de acidente no local onde o corpo da vítima estava

Um homem foi preso nesta terça-feira (14), acusado de ser o principal suspeito da morte da mulher, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. As informações são do G1. O casal estava desaparecido há quatro dias. Na segunda-feira (13), Itacir Lopes da Silva, de 30 anos, surgiu ferido e procurou atendimento médico no hospital da cidade. Ele contou que sofreu um acidente de...