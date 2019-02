Vida Urbana Casal é preso suspeito de sequestrar recém-nascido em Aparecida de Goiânia A mãe do bebê, de 34 anos, é usuária de drogas e relatou que no momento do parto estava sob efeito de crack, informou a delegada adjunta da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente

Um casal foi preso, na tarde desta quinta-feira (7), suspeito de sequestrar um recém-nascido em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. De acordo com a delegada adjunta da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Caroline Borges, a mãe do bebê, de 34 anos, é usuária de drogas e relatou que no momento do parto estava sob efeito de crack. Outros dois u...