Vida Urbana Casal é preso por suspeita de queimar cabeça de criança com ferro de passar em Formosa Pais informaram que os machucados foram provocados por quedas da cama, mas criança desmentiu a versão

Uma criança foi encontrada nesta sexta-feira (11), com vários sinais de maus-tratos, em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que havia uma criança enrolada em cobertores e com vários hematomas, dentro do porta-malas de um carro e na companhia de dois adultos. Ao chegar no local, a PM encontrou o menino, de 4 a...