Casal é preso por abandonar corpo da filha recém-nascida em lixeira de prédio

Um casal foi preso em flagrante por abandonar um bebê recém-nascido na lixeira de um prédio, em Santos, litoral de São Paulo. A menina foi encontrada por um catador de latinhas na manhã de quinta-feira (28). As investigações apontam a hipótese de homicídio, considerando que o bebê apresentava perfurações no pescoço. Segundo informações do G1, o corpo da criança estava dentro de um saco preto, coberta com jornais e um elástico foi enrolado ao pescoço. De acordo com o portal G1, o casal mora na mesma rua onde a cria...