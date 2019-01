Vida Urbana Casal é preso em Niquelândia com R$ 50 mil em joias roubadas Com os suspeitos também foram encontradas drogas, uma arma de fogo e uma balança de precisão

A Polícia Militar (PM) prendeu em Niquelândia um casal que portava joias e semijoias roubadas avaliadas em cerca de R$ 50 mil. Segundo a PM, o homem de 27 anos e a mulher de 24 foram detidos nesta quarta-feira (31) na residência do casal que fica no bairro Jardim Atlântico, no município. Com eles foram encontrados, além das mercadorias, uma arma de fogo, maconha, cocaína, c...