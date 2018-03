Casal é preso em Jataí com 44 kg de drogas

Um homem, de 20 anos, e uma mulher, de 30, foram presos por tráfico de drogas na tarde de sábado (10), em Jataí, a aproximadamente 320 km de Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou um veículo e após revista encontrou 44 quilos de maconha. Os ocupantes contaram aos agentes que utilizavam o carro para o transporte do entorpecente.

A droga em tabletes estava escondida em dois compartimentos ocultos no para-lama dianteiro de um ford/Corcel II L, azul com placa de Campo Grande (MS). De acordo com a PRF, os ocupantes demonstraram nervosismo e informações contraditórias durante a abordagem.

Eles afirmaram que usavam o veículo desde julho de 2017, para realizar o transporte de drogas de Campo Grande (MS) para Goiânia (GO). A dupla declarou ainda que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Os detidos, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Jataí.