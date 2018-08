Cidades Casal é preso com mais de 15 kg de pasta base de cocaína em Goiás Viatura fazia patrulhamento por um bairro de Itumbiara quando desconfiou da dupla

Um casal foi preso com mais de 15 quilos de pasta base de cocaína em Itumbiara, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento de rotina quando desconfiou de um casal. Ao serem abordados, a dupla estava saindo de uma residência e entrando em um carro. Na revista, os policiais encontraram quatro quilos do entorpecente no corpo ...