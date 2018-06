Cidades Casal é preso após furtar supermercado para fazer jantar romântico no Dia dos Namorados em Anápolis Dupla estava levando um pacote de carne, uma lata de palmito, uma garrafa de vinho e dois pares de chinelos

Um casal foi preso, na terça-feira (12), após tentar furtar mercadorias em um supermercado para fazer um jantar do Dias dos Namorados, em Anápolis. A Polícia Militar (PM) informou que a dupla foi abordada quando saía do estabelecimento com um pacote de carne, uma lata de palmito, uma garrafa de vinho e dois pares de chinelos. De acordo com a polícia, o casal confes...