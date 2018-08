Cidades Casal é morto a tiros em Aparecida de Goiânia; Veja vídeo As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas pelos disparos

Um casal foi morto a tiros, em Aparecida de Goiânia, em frente ao Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), no início da noite desta quarta-feira (8). A polícia ainda não sabe afirmar a causa do duplo homicídio, nem a identificação das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por funcionários do Crede...