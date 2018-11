Cidades Casal é morto a facadas em fazenda de Campo Limpo de Goiás Idosos eram membros da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA)

Um casal de idosos foi morto a facadas, na noite desta quarta-feira (7), em uma fazenda, na zona rural de Campo Limpo de Goiás, no centro do estado. A Polícia Militar (PM) suspeita que o motivo do crime tenha sido roubo, já que o suposto autor do crime, o caseiro da fazenda, teria fugido com o carro do casal. As vítimas, Leandro Canedo Guimarães e sua es...