Cidades Casal é detido com drogas na bagagem na Rodoviária de Goiânia De acordo com o Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer), suspeitos levavam 14 tabletes de maconha, que seriam entregues em Porto Seguro (BA)

Um casal foi detido ao tentar embarcar com drogas no Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Central, na capital, na manhã desta quarta-feira (25). De acordo com o Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer), a abordagem ocorreu após uma denúncia recebida pela corporação, que localizou os suspeitos e identificou a presença de 14 tabletes de maconha na bagagem que levavam c...