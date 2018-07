Cidades Casal é atacado pelo próprio pitbull em residência na Vila Finsocial A mulher teve ferimentos em um dos braços e o homem foi mordido no pé

Um casal foi atacado por um cachorro da raça pit bull na manhã de hoje (1º), dentro de casa, na Vila Finsocial, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal pertence a família e atacou os donos. A mulher teve ferimentos em um dos braços e o homem foi mordido no pé. Ao chegar no local, a equipe encontrou o cachorro na área externa e o colocou em um dos...