Cidades Casa pega fogo no Setor Estrela Dalva, em Goiânia Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e combatem as chamas

Atualizada às 11h02. Um incêndio atingiu uma residência, na manhã desta quinta-feira (19), na Rua 19 de Novembro, no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. As chamas e a fumaça eram vistas de longe. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono do imóvel guardava materiais reciclados e lixo no terreno. Não houve feridos. De acordo com a corporação, as chamas já foram co...