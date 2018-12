Vida Urbana Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, tem fraca movimentação após prisão de João de Deus Nesta quarta-feira (19), primeiro dia de atendimentos após prisão de líder espiritual, maioria dos presentes é do exterior

O primeiro dia de atendimentos na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, após a prisão do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 76 anos, se iniciou com pouco movimento. Nesta quarta-feira (19), fiéis compareceram ao centro religioso para os trabalhos coletivos, realizados no salão, onde foram feitas orações, lideradas por uma voluntária, e na Sala da Corrente, o...