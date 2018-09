Cidades Casa de eventos onde mezanino desabou não tinha laudo dos bombeiros O evento tinha o apresentador de TV Leão Lobo como jurado e mestre de cerimônias

O desabamento do mezanino de uma casa de eventos que realizava um show de talentos infantojuvenil no centro de Santo André, no ABC Paulista, deixou 26 feridos na tarde deste domingo, 23 - entre eles algumas crianças. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O evento tinha o apresentador de TV Leão Lobo como jurado e mestre de cerimônias e era organizado pela Telearte e...