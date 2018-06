Cidades Casa Civil pode vetar parcialmente projeto sobre licenciamento em Goiás Pasta entende que artigo 5º de projeto de lei, já aprovado pela Alego, pode induzir a interpretação equivocada e dificultar fiscalização

Secretário da Casa Civil, Fernando Tibúrcio afirma que será proposto um veto ao artigo 5º do projeto de lei proposto pelo deputado estadual Lissauer Vieira (PSD) e aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) no dia 2 de maio. A matéria dispõe sobre os prazos de tramitação e conclusão dos processos de licenciamento ambiental por parte da Secima. O ar...