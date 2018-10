Cidades Casa é incendiada em Aparecida de Goiânia em suposta vingança contra moradores Autores do crime fugiram e ainda não foram localizados

Uma casa foi incendidada por dois homens na noite desta terça-feira (9), em Aparecida de Goiânia. Vizinhos informaram a bombeiros que atendem à ocorrência que os autores do crime queriam se vingar dos moradores, mas polícia ainda não confirma a informação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os suspeitos invadiram a residência, no Setor Independência Mansões, quando...