Cidades Carta de seminário na cidade de Goiás será encaminhada para presidenciáveis Documento é fruto da discussão sobre valorização cultural. Encontro reuniu representantes de 14 sítios

O documento emitido pelos participantes do seminário internacional foi entregue aos ministros presentes na cerimônia de encerramento e também será encaminhado aos candidatos à Presidência da República. Com base nos debates que duraram três dias, prefeitos e representante do governo do Distrito Federal elaboraram uma lista de 11 proposições, com foco na importância da ...