Vida Urbana Cartórios divulgam os nomes mais registrados em Goiás em 2018; confira Levantamento foi feito com base em dados de 236 unidades de Registro Civil no Estado

Um levantamento feito junto a 236 cartórios em Goiás revelou os nomes mais registrados em Goiás em 2018. Para meninos, lideram Miguel e João Miguel; já para meninas, os mais comuns são Alice e Helena. (Veja as listas completas abaixo.) Em todo o Brasil, os nomes mais comuns foram Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e Maria Eduarda, com 15.760. O levantamento deste ...