Vida Urbana Carro roubado e com adesivo de Crea-GO é apreendido com quase meia tonelada de maconha em Jataí Segundo a polícia, o uso da plotagem foi uma tentativa de enganar a fiscalização

Atualizada às 11h52. Um VW Voyage roubado e plotado com o brasão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-GO) foi apreendido, na madrugada desta quinta-feira (17), com quase meia tonelada de maconha entre Mineiros e Jataí, na região Sudoeste de Goiás. “O carro é roubado e colocaram o adesivo para tentar enganar a fiscalização”, afirmou o 1º Tenente ...