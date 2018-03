Carro pega fogo no Setor Bueno, em Goiânia

Um carro pegou fogo durante a manhã desta quarta-feira (7) na Avenida T-1, próximo à Avenida T-9, no Setor Bueno, após se envolver em um engavetamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o veículo incendidado, um Peugeot, se envolveu em uma colisão com outros dois. O veículo que estava imediatamente à frente dele bateu na traseira de outro. O motorista do Peugeot não conseguiu frear e bateu na traseira do primeiro, dando início ao incêndio.

A corporação foi acionada para o local para controlar o fogo, mas quando a equipe chegou, ele já havia sido extinto. Os bombeiros fizeram apenas o resfriamento do veículo, utilizando 500 litros de água.