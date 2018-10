Cidades Carro pega fogo na BR-153, em Goiânia Moradores contiveram chamas utilizando baldes de água e extintor do veículo

Um carro pegou fogo na BR-153, na manhã desta quarta-feira (3), na BR-153, próximo à Liquigás, no sentido Goiânia-Aparecida de Goiânia. O condutor do veículo disse que estava a caminho do trabalho, quando o carro começou a pegar fogo. Moradores contiveram as chamas com baldes de água e também utilizaram o extintor de incêndio do próprio veículo. O trânsito ficou lento n...