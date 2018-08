Cidades Carro pega fogo em movimentada avenida de Goiânia Ao perceber a fumaça, o motorista saiu rapidamente do veículo

Um carro pegou fogo, na manhã de hoje (26), no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Rua 115, no sentido Jardim Goiás - Setor Sul, em Goiânia. Três viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. O veículo pertencia ao professor de educação física Anderson Caetano do Nascimento. Segundo ele, quando parou no semáforo percebeu que estava saindo fumaça...